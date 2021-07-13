Denize aç karnına girmek kalbi korur

YAZIN alınabilecek bazı basit tedbirlerle kalp krizi riskini azaltmanın mümkün olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, denize aç karnına girilmesi gerektiğini söyledi.

Uçar, "Yazın öğlen güneşinde veya güneşin dik olduğu vakitlerde dışarı çıkmayın. Ağır, yağlı yemeklerden uzak durun. Az ve sık aralıklarla, sebze ve meyveden zengin beslenmeye çalışın. Şalgam, meyan kökü suyu, soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olun. Kontrolsüz tüketilmeleri tansiyonu yükselteceği gibi, kalp yetmezliği bulgularının da tetiklenmesine yol açabilir. Denize, sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girin. Kumda güneş banyosu yapmayın, denizde kıyıya paralel olarak yüzün" dedi.