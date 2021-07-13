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Haberler Sarmaşık Ebru Gündeş’ten Bodrum’da sahne şov

’ten ’da sahne şov

Ebru Gündeş’ten Bodrum’da sahne şov

13.7.2021

ÜNLÜ sanatçı Ebru Gündeş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Sahnede şarkı söylemeyi özlediğini söyleyen Gündeş, Bodrum Yalıkavak'ta bir restoranda sahneye çıktı. Gündeş, şovları ve sevilen şarkılarıyla tatilcilere keyifli saatler yaşattı. Gündeş, "Şükürler olsun ki yine birlikteyiz. Birbirimizi çok özlemişiz" diyerek özlemini dile getirdi. Cemiyet hayatının önemli isimleri de Ebru Gündeş'i izleyenler arasındaydı.

■ ADEM ÜLKER

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