Ebru Gündeş’ten Bodrum’da sahne şov

ÜNLÜ sanatçı Ebru Gündeş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Sahnede şarkı söylemeyi özlediğini söyleyen Gündeş, Bodrum Yalıkavak'ta bir restoranda sahneye çıktı. Gündeş, şovları ve sevilen şarkılarıyla tatilcilere keyifli saatler yaşattı. Gündeş, "Şükürler olsun ki yine birlikteyiz. Birbirimizi çok özlemişiz" diyerek özlemini dile getirdi. Cemiyet hayatının önemli isimleri de Ebru Gündeş'i izleyenler arasındaydı.

■ ADEM ÜLKER