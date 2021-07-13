Mavi yumurta çocuğun zeka gelişiminde etkili

FİTOTERAPİ ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, 'dünyanın en yüksek besin değerine sahip yumurtası' olarak iddia edilen mavi yumurtanın faydalarına dikkat çekti.

Dr. Koran, beslenme açısından tam bir protein kaynağı olan mavi yumurtanın özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklediğini belirterek, "Doğal ortamda elde edilen mavi yumurtanın başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarı daha yüksektir. Mavi yumurtanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zeka gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası vardır" dedi.