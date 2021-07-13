Okan çaldı Demet söyledi

ŞARKICI Demet Akalın Bodrum'da bir gece kulübünde sahneye çıktı. Sanatçının eşi Okan Kurt da DJ'lik yaptı. Gümbet 'te bir gece kulübünde sahne alan Demet Akalın'a, DJ olarak eşi Okan Kurt eşlik etti. Akalın'ı dinlemeye gelenler keyifli ve hareketli gece yaşadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

■ ADEM ÜLKER