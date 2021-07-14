ÜNLÜ sanatçı Serdar Ortaç, Ayvalık Fly Beach'te binlerce hayranıyla bir araya geldi. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerine her gelişinde bir kez daha hayran kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, sadece bu yüzden her fırsatta Ayvalık'a gelip, konser verdiğini ve bu vesile ile bir günlük de olsa dinlenebilmeye çalıştığını belirtti.
■ SUAT SALGIN
Ayvalık’ta Serdar Ortaç rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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