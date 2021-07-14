Cilt sağlığınız için duş sürenizi kısaltın

Serin başlayan yaz mevsiminin bugünlerde kendisini iyice hissettirmeye başladığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Artan sıcaklar zaman zaman bunaltıcı hale gelirken serinlemek ve ter atmak için de daha sık duş alınmaya başlandı. Ancak insan cildinin sadece yazın değil her mevsim bakıma ihtiyacı var. Sık duş almanın özellikle kışın kendisini gösterecek deri kuruluğuna yol açabilir" diye konuştu.

Kaşıntı, deri dökülmesi ve rahatsızlık hissi ile belirti veren deri kuruluğunun bazen egzamaya dönebileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, "Deri kuruluğu her mevsimde görülebilmesine karşın havalar soğuduğunda daha sık ortaya çıkar. Yaz aylarında sık duş almak, havalar soğuduğunda deri kuruluğu ile karşılaşmamıza neden olabilir. Yaz mevsiminde alınacak önlemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

DUŞTA ILIK SU TERCİH EDİLMELİ

SIK aralıklarla duş alma, duşta uzun süre vakit geçirme ve fazla kese yapmanın cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Dr. Küçükoğlu Cesur, "Yıkanmak için kullanılan sabun ve duş jelleri de deride ciddi anlamda kurumaya sebep olacağı için duş esnasında krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duşta sıcak su kullanılması da derinin altındaki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden olabilir, bu yüzden duşta ılık su tercih edilmeli" şeklinde konuştu.

LOSYONLAR DERİ İÇİN ÇOK FAYDALI

DUŞ sonrasında kullanılacak nemlendirici losyonların derinin kurumasını önlemeye faydalı olacağını ve özellikle deri kuruluğu olan kişilere mutlaka önerildiğini söyleyen Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, bu konuda yaş faktörünün de önemli olduğunu belirterek, "Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Bu nedenle yaşlı kişilerin duş sırasında alınacak önlemlere daha çok dikkat etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

YAŞAM ALANINIZ NEMLENDİRİLMELİ

ÖZELLİKLE yaz aylarında derinin nemini koruması için bol su tüketilmeli uyarısında bulunan Dr. Küçükoğlu Cesur, "Duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile banyo yapılmalı. Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından sabun ve jel yerine krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duştan sonra mutlaka nemlendirici krem ya da losyonlar kullanılmalı. Klimanın kullanıldığı yerlerde nem miktarı düşeceği için bulunulan ortam nemlendirilmeli" dedi.