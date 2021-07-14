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Haberler Sarmaşık Mezuniyet hediyesi ABD tatili

Mezuniyet hediyesi tatili

Mezuniyet hediyesi ABD tatili

14.7.2021

ŞARKICI Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde kızları, Miray'ın lise mezuniyetini sosyal medyadan kutlayan Bülent Serttaş, "Aşırı duygulandım, kız çocukları babaları için biraz daha ağır basıyor. Kızımız bizi onurlandırdığı için çok mutluyuz" diye konuştu. "Mezuniyet hediyesi aldınız mı?" sorusuna ise başarılı şarkıcı, Bülent Serttaş, "Amerika'ya gitmeyi çok istiyordu, yaz tatili için Amerika'ya tatile gönderdik" dedi.
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