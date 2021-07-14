Sürpriz peşinde

MERVE Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeleri hakkında ser verip sır vermeyen güzel oyuncu, "Ben sürprizleri severim. O yüzden sürprizlere hazır olun" demekle yetindi. Son olarak önümüzdeki günlerde yayın hayatına yeni başlayan bir moda dergisi için kameralar karşısına da geçeceğini söyleyen Boluğur, "Çok güzel, farklı bir çekim yapacağız. Umarım okuyucular tarafından da beğenilir" açıklamasında bulundu.

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