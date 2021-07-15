Dünya güzeline tatil yok

MİSS Europe 2021 Dünya üçüncü güzeli Duygu Çakmak, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı. Güzel model pandemiden kaynaklanan durgunluğun son bulduğunu ve bu süreçte işlerin açıldığını söyledi. Bu süreçte kendisine gelen dizi ve sinema tekliflerini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi söyledi.
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