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Şahan’ın özrü kabahatinden büyük

Kaz Dağları’nı savunduğu için kendisine iftira atıldığını söyleyen Gökbakar, “Ne dubleks villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı. Hepsi koca bir yalan” dedi

Şahan’ın özrü kabahatinden büyük

15.7.2021

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dubleks villa alan ve evinin önündeki denizi doldurarak kendine özel sahil yaptıran Şahan Gökbakar, buraya 'Özel mülktür girilmez' tabelası asarak teknelerin yanaşmasına izin vermedi. İl Çevre Müdürlüğü tarafından iskeleye yıkım kararı verildi.

Özür dilemek yerine medyayı suçlayan Gökbakar, Kaz Dağları'nı savunduğu için kendisine iftira atıldığını söyledi. Gökbakar, "Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dubleks villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir yalan..." diye kendini savundu.

MASUM BİR YAPIYMIŞ!
Gökbakar kaldırılması kararı verilen iskelesini 'masum bir yapı' diye tabir ederek, "Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Birçok iskeleden daha masum ve yasal..." dedi.

FERDİ YAVUZ

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