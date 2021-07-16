Astım krizlerine beslenmeyle çözüm

Astım dünyada yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen, kriz ataklarıyla seyreden kronik bir hastalık. Peki astım krizlerini azaltmak için nasıl beslenmek gerekiyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Selahattin Dönmez, bu sorunu yaşayanlar için beslenme tüyoları verdi. Ülkemizde de her 100 yetişkinden yedisinde, her 100 çocuğun ise 15'inde astım rahatsızlığı görülüyor. Son yıllarda astım krizi ataklarını azaltabilen hatta astımdan koruyan besinlerin varlığının keşfedilmesiyle astım tedavisinde yiyeceklerin de önemli rolü olduğu bulundu. Diyet lifinden yetersiz tüketimin, fast food besinleri sık yemenin ve obezitenin astımın tetikleyicisi olduğu artık bilinen bir gerçek.

BALKABAĞI VE KAVUN

Besinlerde bulunan en önemli antioksidanlar A vitamininin ön maddesi olan beta karoten, E ve C vitaminleri, selenyum, bağışıklığı artırıp inflamasyonu azaltarak astım hastalarında fayda sağlıyor. Havuç, ıspanak, marul, domates, patates, brokoli, kavun, portakal ve balkabağı en yüksek oranda beta karoten içeren besinler; C vitamini kaynakları turunçgiller, kivi, çilek, yeşil yapraklılar, yeşil biber, domates ve lahana; E vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler, tam tahıllar ve kuru baklagillere mutlaka beslenmede yer verilmesi gerekiyor.

HAFTADA İKİ GÜN BALIK

Yapılan araştırmalar, omega 3'ten zengin besinlerin astımla ilişkili hücresel olayların baskılanmasında önemli rol aldığını gösteriyor. Omega 3 yağ asitlerinin önemli kaynağı olan balıkları haftada iki kez tüketmeye özen göstermek, salatalarda, çorba, sebze ve baklagil yemeklerinde keten tohumu kullanmak ve ara öğünlerde 1 avuç çiğ ceviz tercih etmekçok önemli. D vitamininin; bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirdiği, kortizonlu ilaçlara karşı direnci azaltarak kortizon ilaçlarının etkilerini güçlendirdiği ve astımlı hastalarda faydalı etkiler yaptığı da biliniyor.

KATKI MADDELERİ TETİKLEYEBİLİR

BESİNLERE renk, koku ve tat vermek ya da koruyucu olması amacıyla eklenen bazı katkı maddeleri de astım hastalığını tetikliyor. Bu katkı maddelerinden astımla kuvvetli ilişkisi bulunanlar; sülfitler ve mono sodyum glutamat'tır. Bu nedenle astım hastalarının bu katkı maddelerinin sıkça kullanıldığı hardal, salamura turşu, meyve suları, mısır şurubu içeren besinlerin tüketiminden uzak durmaları gerekiyor.

TUZU AZALTIN

Diyetle düşük tuz alan hastalarla kıyaslandığında, fazla tuz tüketen astımlılarda solunum fonksiyonlarının daha bozuk olduğu tespit ediliyor ve daha fazla dozda nefes yoluyla alınan kortizonlu ilaçlar kullandıkları belirleniyor. Bu nedenle astımlı hastalarda günlük tuz tüketimini sınırlandırmaları gerekiyor.

KÖTÜ KOLESTEROL DÜŞMANI ZEYTİN

Güne enerjik ve zinde başlamaya yardım etmesi, vitamin ve mineral yönünden zengin olması gibi nedenler zeytini yüzyıllardır vazgeçilmez yapıyor. Zeytin aynı zamanda kalp ve damar dostudur. İçeriğindeki antioksidanlar kansere karşı koruyucudur. Kötü kolesterolün en büyük düşmanı olarak bilinen zeytin, yeterli tüketimiyle kolesterolü dengede tutmaya yardımcıdır. Demir minerali bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. Ülser ve gastrit sıkıntısı olanlar siyah zeytin tüketerek midelerini rahatlatabilirler.

MUCİZE BESİN SARIMSAK

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir. Bu faydalarından yararlanmak için pişmiş yemekler içerisinde tercih edilmesinin ve çaylarının tüketilebilmesinin yanı sıra vitamin kaybının önlenebilmesi adına sarımsağın taze olarak da tüketilmesi öneriliyor.