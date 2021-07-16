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Haberler Sarmaşık Hem tatil hem iş

Hem tatil hem iş

Hem tatil hem iş

16.7.2021

İŞ insanı Belgin Sarper, Ankara ve İzmir'deki işlerinden vakit buldukça soluğu ailesi ile birlikte Çeşme'de alıyor. Yoğun iş temposuna rağmen, Çeşme'den vazgeçemediğini, her fırsatta Çeşme'ye geldiğini belirten Belgin Sarper, genellikle kendisine ait teknesinde vakit geçiriyor. Konak Pier'de bulunan La Pierto'nun da ortağı olan Belgin Sarper, "İşlerimizi büyütüyoruz, La Pierto'dan vazgeçemiyorum. Hem ortağı olduğum mekanın ismi hem teknemizin. Zaman çalışma zamanı. Tatili kısa aralıklarla Çeşme'de yapıyoruz. Ancak üretmeye devam" dedi.

YENİ ALBÜM GELİYOR
ÜNLÜ şarkıcı Serkan Kaya ve yakın dostu Yalçın Şahin objektiflere takıldı. Aileleriyle birlikte geldikleri restoranda keyifli anlar yaşayan yakın dostlar restoran çıkışı objektiflere poz verip, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Serkan Kaya, "Kötü günler geride kaldı. Hayırlısıyla yeni albümün sonlarına yaklaştık" dedi.

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