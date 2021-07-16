Kurbanlık alırken Orf hastalığına dikkat!

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, kurban bayramı öncesi hayvanlardan buluşabilecek orf hastalığına dikkat çekti. Orf hastalığının, diğer zamanlarda hayvancılıkla uğraşan kişilerde ve kasaplarda meslek hastalığı olarak görüldüğünü ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Küçükbaş hayvanların ağız içi, dudak, kasık ve burun delikleri gibi kılsız bölgelerinde su kabarcığı veya sert nodüller tarzında görülür. İnsanların en fazla el parmak sırtlarına, el sırtlarına, el bileklerine, ön kollarına ve yüzüne bulaşır. Hastalığı yapan Parapox virüslerinden orf virüsüdür. Hayvanın eti, derisi ya da yününden insanların ellerine küçük sıyrıklardan, kesimde kullanılan bıçaklarda yaralanma sonucunda bulaşır" dedi.

ELDİVEN KULLANILMALI

DR. Güler şöyle konuştu: "Bunu takiben yaklaşık bir hafta sonra bulaştığı yerde yara oluşmaya başlar. Küçük bir sivilce tarzından başlayıp daha sonra ortası çökük kırmızı mor renkli nodüle döner. Yarada ağrı, kaşıntı ve bölgesel lenf düğümlerinde şişmeler olabilir." Hastalıktan korunmak için ülke çapında hayvanların veterinerler kontrolünde aşılanması gerektiğini ifade eden Güler, "Kurbanlık alırken ağız mukozası ve burun mukozasının, kasık bölgelerinin dikkatlice incelenmesi gerekir. Sert nodüller veya su kabarcığı tarzında döküntüler var ise, hayvanın alınmaması gerekir. Kurban kesilirken özellikle baş bölgesinin temizliği esnasında gözeneksiz latex veya kauçuk eldivenler giyilmelidir. Eğer temas edildi ise eller bol sabunlu su ile temizlenmelidir" dedi.