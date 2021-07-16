Serenay Aktaş ekranlara dönüyor

GÜZEL ve başarılı oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Spora gelen güzel oyuncu, spor sonrasında yemek yedi. Önümüzdeki günlerde tekrar ekranlara döneceğini söyleyen güzel oyuncu, Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisine konuk oyuncu olacağını söyledi. Aktaş, "Bir kaç bölüm Kalp Yarası dizisine konuk oyuncu olacağım. Benim için de farklı ve heyecan verici iş olacak" dedi. Gelen dizi ve sinema teklifleri olduğunu da söyleyen Aktaş, "Senaryoları okumaya devam ediyorum" dedi.

DİĞER