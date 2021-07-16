15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam beş yıl geçti. 251 kişinin şehit düştüğü 'En uzun gece'nin yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte bu isimlerden bazıları:

MUSTAFA CECELİ: 'Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz... Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler... Vatan size minnettar...'

HÜLYA KOÇYİĞİT: 'Nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, 15 Temmuz 2016 günü vatan hainlerine geçit vermeyerek bir destana daha imza attı. Canları pahasına vatanımızı koruyan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla...'

RAHMETLE ANIYORUM

ACUN ILICALI: "Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."

FETTAH CAN: '15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize Sağlıklı ömürler diliyorum.'

MUSTAFA SANDAL: '15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerimize selam ve saygıyla.'

MÜGE ANLI: 'Şehitlerimiz ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz...

DENİZ SEKİ: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."

AYRICA Hakan Ural, Bülent Serttaş ve Sibel Can gibi isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz paylaşımı yaptı.