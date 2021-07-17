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Haberler Sarmaşık Tuncay Erdem markası Urla’da

Tuncay Erdem markası Urla’da

Tuncay Erdem markası Urla’da

17.7.2021

YİRMİ yılı aşkın süredir İzmir'de pırlanta ve altın toptancılığı yapan Tuncay Erdem, kendi ismini taşıyan ilk mağazasını Urla'da açtı. Tuncay Erdem'i dostları ve ailesi yalnız bırakmadı. Yıllardır süren Urla aşkından dolayı Urla'yı tercih eden Tuncay Erdem, pandemi sürecinde kısıtlamaların kalkmasının ardından düğün sezonunun hızla hareketlendiğini söyledi. Tuncay Erdem, "Düğünlerimiz başlayınca pırlanta ve altın satışları hareketlendi" dedi.
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