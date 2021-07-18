İŞLETMECİ ve yüzme antrenörü Duygu Uzlu, eğlence dönüşü çok yorulunca bir anda ayakkabılarını çıkarıp yürümeye başladı. Etrafta kendisine bakanlara aldırış etmeyen Uzlu, "Saatlerdir dışarıdayım ve artık ayaklarım ağrıdı. Hoş görüneceğim diye canımın yanmasına göz yumamam. Kimse kusura bakmasın, içimden geldiği gibi davranan biriyim" dedi.

ÇESME'DE DERTLENİLMEZ

İlk albümlerini 2018'de yayınlayan ve o zamandan beri hayran kitlesini daha da genişleten Rubato Grubu, Alaçatı Kime Ne'de konser verdi. Oldukça kalabalık bir gecede sahne alan topluluk, arabesk şarkılara ağırlık verdi. Herkesin efkarlandığını fark eden Rubato, "Çeşme'ye gelip de dertlenmek olmaz. Herkes ayağa kalksın, artık coşma zamanı" diyerek hareketli çalışmaları arka arkaya sıraladı.

ERCAN AKGÜN