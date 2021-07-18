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Kızımı vermek zor oldu

Turhan Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Turhan ve eşi Nafiye Turhan’ın kızları Tuğçe Turhan ile Tire’nin tanınmış iş insanlarından Sadık Akoğlu ve eşi Neşe Akoğlu çiftinin oğulları kuyumcu Burak Akoğlu dünyaevine girdi. Hüseyin Turhan, “Benim için çok zordu. Tek sevincim mutlu olduğunu bilmek” dedi

Kızımı vermek zor oldu

18.7.2021

Küçük bir KOBİ iken sektöründe Türkiye'nin en çok aranan firmalarından biri haline gelen İzmirli Turay Aydınlatma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Turhan ve eşi Nafiye Turhan'ın kızları Tuğçe Turhan ile Tire'nin tanınmış iş insanlarından Sadık Akoğlu ve eşi Neşe Akoğlu çiftinin oğulları kuyumcu Burak Akoğlu, Menderes İsabey Bağevi'nde düzenlenen muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

BALAYI ANTALYA'DA
Pandemi kurallarına uyularak yapılan düğün töreni sonrası çift Antalya'ya balayına gitti. Kızı Tuğçe ile birlikte çalışan işadamı ve EBSO Meclis üyesi Hüseyin Turhan, "Düğün günü en güzel ve en zor günümdü. Canım, meleğim, arkadaşım, kızımın en mutlu günü benim de en mutlu günümdü. Kendi yuvasını kurduğu düğün günü aynı zamanda benim için zor oldu. Tek sevincim mutlu olduğunu bilmek" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis üyesi olan iş insanı Hüseyin Turhan en en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcıları H. İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin Dönmez'e ve tüm davetlillere aile olarak sonsuz teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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