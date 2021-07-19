Antik Tiyatro’da Yıldız’lı gece

ÜNLÜ sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri ünlü isimler de izledi. Geçtiğimiz günlerde 55. yaşını kutlayan Yıldız Tilbe'nin, yeni yaşını hayranları hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Yıldız" tezahüratları ile yeniden kutladı. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, "Allah sevgimizi çoğaltsın. Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bugün herkes çok güzel. Herkese beş yıldız veriyorum" dedi.

ADEM ÜLKER