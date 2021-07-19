Kuru saçlar için ballı saç maskesi

Güneş ve fön nedeniyle kuruyan saçlar, ballı maske ile kaybettiği neme yeniden kavuşuyor. Bunun için bir yemek kaşığı balı küçük bir kahve fincanı sütle karıştırın. Fırça yardımıyla saçınıza masaj yaparak sürün. 20 dakika beklettikten sonra saçınızı şampuan ile nazikçe yıkayın.