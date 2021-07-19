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Haberler Sarmaşık Kuru saçlar için ballı saç maskesi

Kuru saçlar için ballı saç maskesi

Kuru saçlar için ballı saç maskesi

19.7.2021

Güneş ve fön nedeniyle kuruyan saçlar, ballı maske ile kaybettiği neme yeniden kavuşuyor. Bunun için bir yemek kaşığı balı küçük bir kahve fincanı sütle karıştırın. Fırça yardımıyla saçınıza masaj yaparak sürün. 20 dakika beklettikten sonra saçınızı şampuan ile nazikçe yıkayın.

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