YEŞİLÇAM'IN efsane jönlerinden Kadir İnanır, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve tek başına alışverişin keyfini çıkaran İnanır, daha sonra dostları ile yemek yedi. Karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen usta oyuncu, maskesini çıkararak objektiflere poz verdi.
Önce alışveriş sonra buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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