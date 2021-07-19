Uzun tatilin son durağı Alaçatı

Marmaris ve Miami'den sonra Alaçatı'ya gelen ikili, bayramda döneceklerini söyledi. Sempatik çift, evlilik sorusunu da "Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Böyle mutluyuz" şeklinde yanıtladı. Çeşme'nin denizini soğuk buldukları için suya girmeyençift, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.



'YOLLARI EZBERLEDİM'

Dizinin yeni sezonu için Ankara'ya dönecek olan Eyüboğlu, mekan işletmeciliği yapan Oğulcan Engin'in de İstanbul'a gideceğini belirterek, "Fırsat buldukça İstanbul'a gidiyorum. Çünkü hem sevgilimi hem de İstanbul'u özlüyorum. Gide gele yolları ezberledim" dedi.



SAHNEDE ROMANTİZM

ZİYNET Sali, pandemi sonrası ilk konserini Çeşme'de verdi. Alaçatı Jolly Joker'de sevenleriyle buluşan ünlü popçu, eşiyle sahnede romantizm dolu dakikalar yaşadı. Kendisine gitarla eşlik eden eşi Erkan Erzurumlu'ya bakarak şarkı söyleyen Sali, "Çok şanslıyım. İnsanın sevdiği kişiyle yan yana olabilmesi, herkese nasip olan bir şey değil. Eşlerinizin, sevgililerinizin kıymetini bilin" diye konuştu.

Ercan AKGÜN