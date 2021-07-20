Baş ağrısına iyi geliyor

HEMEN her yemeğe yakışan nanenin içindeki aktif yağ olan mentol, mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip. Yemeklerinizin yanında cacığa ve içeceklere de eklenebilecek nane kuru olarak da mutfaklarda çok yaygın olarak kullanılıyor. Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler.

ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETİR

SOLUNUM yollarına ek olarak, nanenin anti-enflamatuar özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir. Nane baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Nane stresin neden olduğu hücresel hasarı azaltabilecek özelliklere sahip fito-besinler içerir. Ayrıca nane yağı alına ve buruna sürüldüğünde baş ağrıları ve mide bulantısını iyileştirmede etkilidir.