Et ve tatlı tüketirken aşırıya kaçmayın

Doğru beslenme bayram dönemlerinde de önem taşıyor. İzmir Özel Sağlık Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği Diyetisyeni Sinem Adilak, etlerin pişirme tekniğinin önemli olduğunu ve yanında salata ile yenilmesi gerektiğini belirtti. Adilak, "Kurban Bayramı'nda kırmızı eti uygun pişirme yöntemleri ile pişirip, yeterli porsiyonda tüketip; sindirimini kolaylaştıracak limonlu yeşilliklerle sofralarınızı süslemek sağlığınızı korumada fayda sağlar" dedi.

SEBZE İLE BİRLİKTE TÜKETİN

Diyetisyen Sinem Adilak şöyle konuştu: "Etleri sebzelerle birlikte pişirebilir veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze, salata ve taze sıkılmış meyve suyu tüketebilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıkları çekiyorsanız, eti 24 saat beklettikten sonra tüketin. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etleri, yine buzdolabının alt raflarına indirerek çözdürmeli, çözdürülen eti hemen pişirilmelisiniz ve tekrar dondurmamalısınız."

MANGALDA PİŞİRME İÇİN UYARI

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu da, "Bayramın uzun oluşuna bakarak et tüketimine fazla yüklenmeyin. Tüm besin gruplarından dengeli miktarda tüketerek sağlıklı bir bayram geçirin" dedi. Et yemeklerinde ilave yağ kullanımından kaçınılması gerektiğini belirten Fadıloğlu, "Etin kendi yağı ile kısık ateşte, uzun süre pişmesi sağlanmalı. Haşlama, fırınlama uygulanmalı, mangalda ya da kızartılarak pişirilme esnasında etlerin yakmadan pişirilmesine dikkat edilmeli. Mangalda pişirmede de et ve alev arasındaki mesafenin 15-20 cm olması gerekir" dedi.

BAYRAM YEMEKLERİNİ ÖĞLEN YİYİN

GÜNE hafif bir kahvaltı ile başlamayı ve sindirim problemlerini en aza indirmek için bayram yemeklerini öğle zamanı yemeyi öneren Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Tabağınızda sadece ete değil, etin yanında bulgur pilavı, sebze ve salatalara da yer verin. Böylece hem posa tüketiminizi artırmış hem de vitamin ve mineral yetersizliğini önlemiş olursunuz" dedi.

İKRAMLARA DİKKAT

DİYETİSYEN Sinem Adilak, Bayram sofraları ve ziyaretlerinde sunulan ikramlarda mümkün olduğunca az ve hafif olan gıdaların tüketilmesini önerdiklerini ifade etti. Diyetisyen Sinem Adilak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayramda özellikle şeker hastaları, kolesterol ve tansiyon problemi olanların çikolata ve şeker tüketimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Şerbetli hamur tatlıları yerine taze meyve, meyveli ve sütlü tatlılar tercih edin."