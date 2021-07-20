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Haberler Sarmaşık Kuşburnu çayı kanserden koruyor

Kuşburnu çayı kanserden koruyor

Kuşburnu çayı kanserden koruyor

20.7.2021

TAZESİYLE, kurusuyla, çayıyla ve hatta marmelatıyla her mevsim yaygın olarak tüketilen kuşburnu, sağlık açısından çok önemli faydaları da beraberinde getirir. C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları çok yüksek oranlarda içeren kuşburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden bir tanesidir. Bu özelliği sayesinde kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azaltır. Dolayısıyla oksidatif stresin rol oynadığı kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer bazı kronik hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar.
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