Demet Akalın: Seda ablaya kırgınım

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, Seda Sayan'a kırgın olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman sevenlerine espiriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi.

Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Unutulmaz bir geceye imza atan Akalın'ı dinlemeye sevenlerinin yanı sıra ünlü isimler de geldi

AİLECE 'BU OLMUŞ' DEDİK

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın, "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu olmuş' diyerek ailece evde tepindik" dedi.

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, Sayan ile ilgili, "Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile nikahımızda şahidimizdi" diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi. Bodrumlu müzikseverlerle hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Demet Akalın, Bodrum Bardakçı Koyu'nda sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

TUBA AYHAN