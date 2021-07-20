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Haberler Sarmaşık Yeni işler var sürpriz olsun

Yeni işler var sürpriz olsun

Yeni işler var sürpriz olsun

20.7.2021

ÜNLÜ oyuncu Furkan Aksoy geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü mağazalarda alışverişin tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, muhabirleri fark etmesiyle kısa bir şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen Aksoy, "Arkadaşlar arı gibisiniz maşallah" dedi. Muhabirlerin "Yeni proje var mı" sorusunu "Evet görüştüğüm işler var, sürpriz olsun" diye yanıtlayan Aksoy, özel aracıyla merkezden ayrıldı.
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