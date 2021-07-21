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Haberler Sarmaşık Akalın kapattırmak istediği Tiktok’a şarkısını yüklemiş!

Akalın kapattırmak istediği Tiktok’a şarkısını yüklemiş!

Akalın kapattırmak istediği Tiktok’a şarkısını yüklemiş!

21.7.2021

Sosyal medya fenomeni Asena Kızılarslan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın'ın kızı Hira'nın bir Tiktok fenomeninin canlı yayınına girip ücretli hediyeler göndermesi gündem olmuştu. Kızılarslan konuyla ilgili, "Demet Akalın bizlere büyük tepki gösterdi. Tiktok'un kapatılmasını istedi. Ne garip ki bunları söyleyen Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yeni şarkı çıkardı ve bu şarkısını da Tiktok'a yüklemiş. Başka bir şey söylememe gerek yok sanırım..." diye konuştu.

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