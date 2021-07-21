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Haberler Sarmaşık Antik tiyatroda Kenan izdihamı

Antik tiyatroda Kenan izdihamı

Antik tiyatroda Kenan izdihamı

21.7.2021

Bir yıl sonra yeniden Bodrum'da sevenleriyle buluşan pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, unutulmaz konserlere imza attı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Doğulu, enerjisi ve şarkılarıyla mest etti. Günler önceden biletleri tükenen konserlere sevenleri saatler öncesinden gelerek yerini aldı. Öte yandan Bodrum konserini izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu eşi Emre Özdemir ve oğulları, Can Özdemir, Pelin Karahan, Ceyhun Fersoy-Begüm Öner, Aslı Berker 'de yer aldı.

ADEM ÜLKER

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