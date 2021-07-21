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Haberler Sarmaşık Aydilge Çesme yerine Efes’i tercih etti

Aydilge Çesme yerine Efes’i tercih etti

Aydilge Çesme yerine Efes’i tercih etti

21.7.2021

Güneş ve deniz temalı tatillerden çok kültürel gezileri tercih eden Aydilge, bu sefer de şaşırtmadı ve keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile beraber İzmir Selçuk, Efes ve Pamukkale yörelerindeki ören yerlerinin altını üstüne getirdi. Vitiligo hastalığı nedeniyle güneşe çıkması yasak olmasına rağmen, tarihe olan tutkusu nedeniyle antik kentleri ziyaret etmekten vaz geçemeyen Aydilge; "Vücudumu değil, aklımı güneşlendirmeyi seviyorum" diyerek bazı ünlülerin aşırı bronzlaşma sevdasını da tiye aldı. Gezdiği yerler arasında Selçuk St. Jean Bazilikası, Kuşadası Güvercinada Kalesi, Efes Celcus Kütüphanesi, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis antik kentine hayran kalan sanatçı; "Saatlerce güneş altında yatıp uzanmak bana göre değil, vücudumu karartmak yerine beynimi aydınlatmaya çalışıyorum." dedi.

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