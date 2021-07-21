Et yedikten sonra dişlerinizi kürdanla temizlemeyin

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yemek artıklarını dişlerden çıkarmak için kürdan kullanmanın dişlere ve diş etlerine zarar verebileceği konusunda uyardı. Diş aralarında kalan yemek parçalarını temizlemek için doğru olan fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Dt. Kökdemir, kürdanın diş arası temizleyici olarak kabul edilmediğini ve bu nedenle diş temizliği için tavsiye edilmediğini açıkladı. "Kürdan kullanmak dişlerinizin arasına sıkışmış bir şeyi çıkarmak için ideal bir yol değildir. "Kürdanlar diş etlerini ittirerek kalıcı çekilmeye sebep olabilirler. "Bu durum diş eti hastalığına ve diğer diş problemlerine yol açabilir" dedi.

ÇÜRÜK BAŞLANGICI OLABİLİR

DT. Kökdemir, koruyucu diş hekimliğinin bireylerin sağlıklı bir ağıza sahip olmalarına yardımcı modern yolları olduğunu söyledi. Düzenli diş hekimi kontrollerinin tedavi ihtiyacını soruna dönüşmeden belirlemede yardımcı olduğunu vurguladı. Dişlerinizin arasına sürekli özellikle aynı yere yiyecek sıkışması oluyorsa bunun sebebi o bölgede bir çürük başlangıcı veya diş sıkmaya bağlı dişler arası aralanma olabilir. Bu sorunların en kısa zamanda giderilmesi kürdan ihtiyacınızı da azaltacaktır. Dt. Kökdemir, her 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi ve gerekli müdahalelerin erken safhada yapılmasının önemini vurguladı.