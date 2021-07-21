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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Annesi Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım biriminde tedavi gören Fatma Girik evinde aniden fenalaştı. Ünlü oyuncu, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle müşahede altında tutuluyor.

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

21.7.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta sanatçı Fatma Girik, evinde aniden fenalaştı. 79 yaşındaki sanatçı, yardımcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başhekim Op. Dr. Yusuf Babayiğit, Fatma Girik'in durumu hakkında açıklama yaptı. Babayiğit, "Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak" diye konuştu. Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın, iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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