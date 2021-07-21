Migren ataklarına karşı doğanın gücü

ZENCEFİL

Bitkisel tedavi yöntemlerinde adını sıkça duyuran zencefil, antiseptik özelliğiyle dikkat çeker. Zencefilin kas ve kemik ağrılarını dindirme etkisi baş ağrılarında da hissedilir. Migren ağrısının böldüğü uykuları düzenleyen, göz kaslarını rahatlatan zencefil sıcak suyla buluştuğunda migrenin doğal çözümü olmaktadır. Zencefil dilimleriyle veya toz zencefille bitki çayı hazırlayıp migren şikayetlerini en aza indirebilirsiniz.





LİMONLU ILIK SU

Limon C vitamini içerir ve ağrı kesici özelliği vardır. Kanı sulandırma etkisinin yanı sıra antioksidan özelliği sayesinde de pek çok ağrı durumunu engeller. Eğer migren ağrısıyla başınız dertteyse ağrıyı hissettiğiniz anda hemen ılık ve limonlu su tüketmeye başlayınız. Ilık su damarlarınızı rahatlatacak ve limonun etkisiyle ağrıyı dindirecektir. Şayet kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız; limonlu su tüketiminde ölçülü olmanız önerilir.



NANE

Mentol içeren nane, migren ataklarında sık sık tüketilen bir bitkidir. Migren ağrısını dindirmek için taze yapraklarını çiğnemeniz önerilmektedir. Eğer şakaklarda yoğun şekilde hissedilen ağrıları hafifletmek isterseniz nane yağı ile masaj yapabilirsiniz. Naneden faydalanmanın bir diğer yolu da taze nane yapraklarıyla bitki çayı hazırlayıp tüketmektedir.





OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağının ağrıları dindirme etkisi vardır. Banyo suyunda ya da bulunduğunuz odada okaliptüs yağı bulundurursanız; ağrıları doğal yöntemle geçirebilirsiniz. Okaliptüs yağından 1-2 damla alıp ense ve şakaklara masaj yapmanız önerilir. Bu masaj yoluyla migren ağrısını hafifletebilirsiniz. Okaliptüs yağı sizi rahatlatacak ve daha sağlıklı hissetmenize yardım edecektir.



YEŞİL ÇAY

Bitkisel ağrı kesici olarak bilinen yeşil çay, antioksidan özelliği sayesinde migren ağrısı yaşayanların yüzünü güldürüyor. Migren ağrısı ataklarında dakikalar içinde yeşil çay demleyip tüketmeniz ve bir süre sessizlikte kalmanız önerilir. Baş ağrısının kısa sürede hafiflediğini ve vücudunuzun gevşediğini hissedebilirsiniz.



PAPATYA

Papatya çayı tüketilmesi ve papatya yağı ile masaj yapılması sizi bu dertten kurtaracaktır. Papatya antioksidan bir bitkidir. İçerisindeki mineraller sayesinde vücuda ağrı yapan etkenleri ortadan kaldırır. Dilerseniz papatya yağı il şakaklarınıza masaj yaparak isterseniz günde 2 fincan papatya çayı tüketerek bu rahatsız edici durumdan kurtulabilirsiniz.





ÜZÜM SUYU

Üzüm suyu, migren hastalarının evinde olması gereken faydalı içeceklerden biridir. Bilindiği üzere üzüm antioksidan bir meyvedir ve suyu da vücudu arındırmaktadır. Migren ağrısı yaşadığınızda 1 bardak taze üzüm suyu tüketmeniz önerilir.



BİBERİYE

Biberiye tohumlarından yapacağınız bitki çayını gün içinde sabah ve akşam olmak üzere içerseniz; migrenin etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz. Düzenli ve ölçülü miktarda içilen biberiye çayı, migrenin doğal ilacı olacaktır.



IHLAMUR

Soğuk algınlığı için dikkatleri üzerine toplayan ıhlamur şimdi de migren tedavisi için ön plana çıkıyor. Ihlamur çayını migren ağrısı şikayeti olanlar günde 2 fincan tüketebilir. Her fincan için taze hazırlamanızı ve çok bekletmeden tüketmeniz önerilir.