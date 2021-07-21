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Haberler Sarmaşık Serdar Ortaç’tan evliliği beceremedim itirafı

Serdar Ortaç’tan evliliği beceremedim itirafı

Serdar Ortaç’tan evliliği beceremedim itirafı

21.7.2021

Önceki akşam Bodrum'da sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. 2 saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun.." dedi.

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