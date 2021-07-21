Tarçınlı süt uykuya geçişi kolaylaştırır

Tarçınlı süt faydası arasında ilk sırada uykusuzluğa iyi gelmesi yer alır. Yatmadan önce içilen tarçınlı süt, rahat bir uyku uyumayı sağlarken uykuya dalmakta zorlananların uykuya geçişini kolaylaştırır. Üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen içecek, sıcak içildiğinde boğazı yumuşatır ve rahatlama sağlar. Tarçınlı süt içmek sindirim siteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kan şekerini düzenleyip tansiyonu düşüren tarçınlı süt, düzenli tüketildiğinde kemik sağlığına da faydalı olur.