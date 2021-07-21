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Ünlülerin bayramı

Ünlülerin bayramı

21.7.2021

Bir yıl aradan sonra ilk 'kısıtlamasız' Kurban Bayramı' yaşanıyor. Pek çok isim tatile çıkmış olsa da bayramın ilk gününde sosyal medyadan bayram mesajı paylaştı. Genellikle aile fotoğraflarını yayınlayan ünlüler birlik, beraberlik ve mutluluğa vurgu yaptı.

İşte ünlü isimlerin bayram mesajları...

ASLIŞAH ALKOÇLAR: Aileniz ve bütün sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar...
KAAN YILDIRIM: Sabahın ilk bayramlaşması... Herkese iyi bayramlar...
ALİŞAN: Hem ülkemiz hem de tüm Müslüman alemine inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle, Kurban Bayramı'mız kutlu olsun...

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