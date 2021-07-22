Kenan Doğulu’yu dinlemeye geldiler

SAHNEDE ABİSİ EŞLİK ETTİ

Marmaris ve Bodrum konserlerinden sonra Çeşme'de sahneye çıkan Doğulu, "Bu buluşmayı uzun zamandır bekliyordum. Umarım yeniden ayrı kalmayız. Yeniden coşmak, bir arada olmak güzel şey. Bu gece çok eğleneceğiz" şeklinde konuştu. Her konserinde olduğu gibi aranjör ağabeyi Ozan Doğulu da kendisini yalnız bıkrakmadı. Beyaz tişört, turuncu pantolon ve ceketinin üzerine kombinlediği takıları ve şapkasıyla sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, yeni parçalarının yanı sıra 90'larda çıkardığı şarkılarıyla zamanda yolculuğa çıkardı. Kerki Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen gecede eğlence doruğa çıktı.





ILK KONSERIND YALNIZ BIRAKMADILAR

POP müzik dünyasının başarılı isimlerinden Fikret Dedeoğlu, ilk Çeşme konserini bayramın birinci günü Alaçatı Hayal Kahvesi'nde verdi. Şarkılarıyla konuklara eğlenceli bir akşam yaşatan genç popçuyu dinleyenler arasında Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ve şarkıcı İrfan Özata da vardı.



PEÇETELERLE EGLENDİLER

BAYRAMIN birinci günü Çeşme'de sahneye çıkanlardan biri de Merve Özbey'di. Siyah mini elbisesiyle Alaçatı Şerefe'de mikrofon başına geçen Özbey, mekan müşterilerine tam bir bayram coşkusu yaşattı. Hareketli şarkılarda herkesin ayağa kalkıp peçeteleriyle eşlik etmesini isteyen sanatçı, güzel bir görüntü oluşturarak geceyi renklendirdi.

Ercan AKGÜN