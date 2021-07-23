Ata Demirer’den dalış fotoğrafları

KIŞ aylarını İzmir Urla'da yaz aylarını ise Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer'in yeni merakı dalgıçlık. Bayramı annesi ile birlikte geçiren komedyenin arkadaşlarına su altında çok mutlu olduğunu söylediği öğrenildi. Sosyal medya hesabından da yaptığı dalışları paylaşan oyuncu Ata Demirer'in fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Ünlü komedyenin Ekim ayına kadar tatiline devam edeceği ve ekim sonunda tekrar annesi ile birlikte yeni aldıkları Urla'daki evlerine geri dönecekleri öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL