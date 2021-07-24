Arda Turan Fethiye’de

GALATASARAY futbol takımı kaptanı Arda Turan 5-1 kaybettikleri PSV Eindhoven maçının ardından Fethiye'ye geldi. Fethiye de Cuma namazı kılmak için Merkez Camii'ne gelen Arda Turan hayranlarının hücumuna uğradı. Ünlü futbolcu Galatasaray ile ilgili soruları cevaplandırmadı. Arda, Galatasaray kampının ardından PSV Eindhoven maçının yorgunluğunu Fethiye ve çevresinde attığını söyledi. Arda turan hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ