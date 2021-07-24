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Deha plaja indi, tatilciler ayağa kalktı

Deha plaja indi, tatilciler ayağa kalktı

24.7.2021

2021 yazında birçok konser ve sahne performansına imza atan sanatçı Deha Bilimlier, bu kez Bodrum'da plajda şarkılarını seslendirdi. Ege sahillerinde adım atmadık yer, konser vermedik şehir bırakmayan genç sanatçı, Bodrum Yalıkavak'ta muhteşem bir konser verdi. Sahneye dillere pelesenk olan "Tanrım" şarkısı ile çıkan Deha Bilimlier, şarkı sonunda, "Tüm küslüklerin son bulduğu, tüm büyüklerin arandığı- sorulduğu bir bayram olsun bu bayram. Konser sonunda denize atlamak serbest. Şimdi bütün elleri havada görmek istiyorum" diyerek müzikseverlerin coşkusunu ikiye katladı. Yaklaşık iki saat boyunca kendisini dinlemeye gelen tatilcilere doyumsuz anlar yaşatan Deha Bilimlier, sahneden alkışlar eşliğinde indi.

■ ADEM ÜLKER

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