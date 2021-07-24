Dişlerinizi korumak için kritik ipuçları

Ağız ve diş sağlığını korumanın en temel yolu düzenli diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız sularıyla bakterilere karşı önlem almaktan geçiyor. Üst solunuma yerleşen virüse karşı ağız sağlığı daha da önemli bir konu haline geliyor.

TEMİZLİK YETMEZ

Fakat sağlıklı dişlere sahip olabilmek için yalnızca temizliğin yeterli olmadığını belirten Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, "Temizliğin yanı sıra tükettiğimiz yiyeceklerin de ağız ve diş dostu olması gerekiyor. Diş çürüklerini önleyen ve ağız sağlığını destekleyen birçok besin bulunuyor. Bunların başında ise süt ve süt ürünleri, bazı meyveler ve balık geliyor" dedi.

DOĞAL DİŞ FIRÇALARI ELMA VE ARMUT

HALK arasında yeşil elmanın diş sağlığına büyük katkısı olduğu bilinir. Çünkü elma, diş sağlığı için önemli bir destekçidir. Elmanın yanı sıra armut da, sahip olduğu lifli yapısıyla dişleri temizlerken diş etlerine de masaj etkisi yapar. Bu iki faydalı meyveyi ara öğünlerde de tüketebilirsiniz.

DİŞ TAŞLARINI TEMİZLEMEK İÇİN RENKLİ MEYVELER

MEYVELERDEN özellikle çilek ve ananas, diş ve dişetlerine iyi gelmektedir. İçinde bulunan çeşitli asitler, mekanik temizleme sağlayarak plak oluşumunu azaltır. C vitamini içeren kiviyi tüketmek, diş etlerinizin direncini de artırır. Orman meyvelerinin yanı sıra, pek çok renkli sebze mükemmel birer C vitamini kaynağıdır.

MAYDANOZ, AĞIZ KOKUSUNU ALIYOR

AĞIZDA koku oluşumunun en önemli sebebi dişlerde oluşan çürükler ve diş eti hastalıklarıdır. Temizliğin yanı sıra ağız kokusunu önleyen besinler tüketilmelidir. Örneğin; yemeklere ve salatalara lezzet katan maydanoz, diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir görev üstlenirken, ağız kokusunun giderilmesine de destek olur. Ağız içinde oluşan bakterilerle mücadele etmesiyle bilinen tarçın da ağız kokusuna karşı kullanılabilecek diğer bir alternatiftir.

KURU YEMİŞLERLE MİNEYİ GÜÇLENDİR

BAŞTA çekirdekler, fındık ve yer fıstığı olmak üzere kuru yemiş çeşitlerinin tüketimi, içeriğindeki mineraller ve koruyucu özellikteki doğal yağlar ile çürük oluşumunu önlerken, tükürük yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Bu mineral ve yağlar, diş minesini kuvvetlendirir, dişlerin çürümelere karşı daha dirayetli olmasını sağlar.

SÜT ÜRÜNLERİ ÇÜRÜKLERİ ÖNLER

SÜT ve süt ürünleri, bebeklerin doğdukları ilk andan itibaren diş yapılarının kuvvetlenmesine destek olur. Bilhassa peynir tüketimi, diş çürüklerinin önlenmesine ve ağzın PH dengesinin korunmasına yardımcı olur. Tam bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt ise, diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalıkların (periodontal diş hastalıkları) seyrini yavaşlatır.