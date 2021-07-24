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Haberler Sarmaşık Post kovid sendromuna akupunkturlu çözüm

Post kovid sendromuna akupunkturlu çözüm

Akupuntur tedavisi sayesinde, korona virüs sonrası vücutta biriken toksinler temizleniyor.

Post kovid sendromuna akupunkturlu çözüm

24.7.2021

KORONA virüsü atlatanlarda yeni bir tehlikenin gözlemlendiğini açıklayan Dr. Serhat Koran, "Kovid-19'a bağlı şikayetler 12 haftadan daha uzun sürüyorsa 'post kovid sendromu' ortaya çıkıyor. Geleneksel tıp yöntemlerinden akupunktur tedavide fayda sağlıyor" dedi

DETOKS GÖREVİ GÖRÜYOR
DR. Serhat Koran, "Kovid-19 enfeksiyonunu geçirdiğiniz dönem belki de zorlu bir sürecin başlangıcı olabilir. Eğer Kovid-19 hastalığı dönemi ortaya çıkan şikayetleriniz 12 haftadan daha uzun süre devam ediyorsa post kovid sendromundasınız demektir" diye konuştu. Akupunktur tedavisinin vücudumuzda enfeksiyonlar sonrası bozulmuş olan dengeyi tekrar yerine getirmede önemli bir güç olduğunu vurgulayan Dr. Koran, "Kupa tedavisi de Kovid-19 enfeksiyonu gibi vücutta ağır hastalıklarından sonra birikmiş toksin ve atıkların temizlenmesinde önemli bir detoks sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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