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Haberler Sarmaşık Yazar İclal Aydın İzmirlilerle buluştu

Yazar İclal Aydın İzmirlilerle buluştu

Yazar İclal Aydın İzmirlilerle buluştu

24.7.2021

KÜLTÜR, sanat ve eğlence dünyası D&R, İzmir'de keyifli bir bayram buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yeni romanı Söylenmemiş Sözler ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü D&R İzmir Çeşme Marina'da gerçekleşen imza gününde D&R'ın konuğu oldu.

BOL BOL İMZA DAĞITTI
SEVENLERİNİN yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Aydın, bol bol imza dağıttı ve sohbet etti. D&R; bayramda oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ı ağırladı. Söylenmemiş Sözler ile sevenlerinin karşısına çıkan usta kalem, D&R İzmir Çeşme Marina'da kitapseverlerle buluştu. İclal Aydın'ın yeni kitabını imzaladığı etkinlik, yazarın hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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