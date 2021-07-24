Yazar İclal Aydın İzmirlilerle buluştu

KÜLTÜR, sanat ve eğlence dünyası D&R, İzmir'de keyifli bir bayram buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yeni romanı Söylenmemiş Sözler ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü D&R İzmir Çeşme Marina'da gerçekleşen imza gününde D&R'ın konuğu oldu.

BOL BOL İMZA DAĞITTI

SEVENLERİNİN yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Aydın, bol bol imza dağıttı ve sohbet etti. D&R; bayramda oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ı ağırladı. Söylenmemiş Sözler ile sevenlerinin karşısına çıkan usta kalem, D&R İzmir Çeşme Marina'da kitapseverlerle buluştu. İclal Aydın'ın yeni kitabını imzaladığı etkinlik, yazarın hayranlarından yoğun ilgi gördü.