ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Derici öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek kuaför salonuna girdi. Çıkışta muhabirler ile karşılaşan Derici, gazetecilerle sohbet etti.

Geçtiğimiz hafta Çeşme'de hastalanan ve serum takılı hali ile haber olan Derici'nin, "Geçmiş olsun, tatilde hasta olmuşsunuz" sorusuna verdiği cevap şaşırttı. "Beni bir öldüremediniz, ölmeyeceğim" diyen ünlü şarkıcı, "Hafif birşey atlattım. Serum bağlatıp çıktım. Hiçbir şeyim yoktu, bazen çok abartıyorsunuz" dedi. Derici, alışveriş yaptıktan sonra merkezden ayrıldı.