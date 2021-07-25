  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık "Beni bir öldüremediniz ölmeyeceğim"

"Beni bir öldüremediniz ölmeyeceğim"

Beni bir öldüremediniz ölmeyeceğim

25.7.2021

ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Derici öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek kuaför salonuna girdi. Çıkışta muhabirler ile karşılaşan Derici, gazetecilerle sohbet etti.

Geçtiğimiz hafta Çeşme'de hastalanan ve serum takılı hali ile haber olan Derici'nin, "Geçmiş olsun, tatilde hasta olmuşsunuz" sorusuna verdiği cevap şaşırttı. "Beni bir öldüremediniz, ölmeyeceğim" diyen ünlü şarkıcı, "Hafif birşey atlattım. Serum bağlatıp çıktım. Hiçbir şeyim yoktu, bazen çok abartıyorsunuz" dedi. Derici, alışveriş yaptıktan sonra merkezden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Beni bir öldüremediniz ölmeyeceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.