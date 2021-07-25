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Haberler Sarmaşık Diagne İstanbul’a döndü

Diagne İstanbul’a döndü

Diagne İstanbul’a döndü

25.7.2021

GERİDE bıraktığımız sezon Galatasaray tarafından İngiltere 2. lig takımlarından West Bromwich'a kiralanan Mbaye Diagne önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşıyla birlikte alışveriş turuna çıkan ancak tek başına poz vermek isteyen futbolcu gün boyu alışveriş merkezinde turlayarak stres attı. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Diagne, yemeğin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.
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