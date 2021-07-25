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Haberler Sarmaşık Ozan Tufan alışverişte

Ozan Tufan alışverişte

Ozan Tufan alışverişte

25.7.2021

FENERBAHÇE'NİN başarılı futbolcusu Ozan Tufan geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta görüntülendi. Sarı lacivertli takımın yeni sezon hazırlık kampı kapsamında yapılan idman sonrası yakın bir arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Tufan, Markalar Sokağı'nda yemek yedi. Yemek sonrası kısa süre alışveriş turu atmayı da ihmal etmeyen topçu akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
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