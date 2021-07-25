FENERBAHÇE'NİN başarılı futbolcusu Ozan Tufan geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta görüntülendi. Sarı lacivertli takımın yeni sezon hazırlık kampı kapsamında yapılan idman sonrası yakın bir arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Tufan, Markalar Sokağı'nda yemek yedi. Yemek sonrası kısa süre alışveriş turu atmayı da ihmal etmeyen topçu akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
Ozan Tufan alışverişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.