Tatilde ‘açık büfe’ tuzağına düşmeyin

ARAŞTIRMALAR göstermiş ki yaza girmeden zayıflayanlar açık büfe otellerden en az 3 en fazla 5 kilo alarak geri dönüyor. Açık büfe tatillerde yapılan beslenme hataları kilo aldırmakla kalmayıp, aşırı yemeyi yaşam biçimi haline getirip verilen kilodan daha fazla alınmasına da sebep olabiliyor. Yaza girerken sağlıklı kilo vererek hedeflediğiniz kiloya ulaştıktan sonra tatilde bütün yıl çalıştım yemeyi ve dinlenmeyi hak ettim düşüncesi açık büfeleri size tuzak haline getirecektir. Gelin bu yaz her yılın aksine size yapacağımız basit ama etkili önerilerle tatildeki açık büfe tuzağına düşmeyin...

MASADAN 3 KEZ KALKIN

BEYNİMİZE doyma sinyali 20 dakika sonra gitmektedir. Bu nedenle açık büfede 3 kez yerinizden kalkmanız yavaş yemenizi sağlayıp porsiyon kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Masadan 3 kez kalkerken alacağınız besinlerin sıralamasında porsiyon kontrolü de büyük önem taşımaktadır. İlk kalkışınızda tercihinizi 1 kase çorbadan yana kullanmanız hem mide hacminizin dolarak doyma hissinizin başlamasına neden olacak hem de kan şekerinizin ani yükselmesini engelleyecektir. 2. kalkışınızda ise kendinize haşlanmış, közlenmiş veya çiğ sebzelerden oluşan bir salata tabağı hazırlayabilirsiniz. Aldığınız salata ve sebzeler hacim olarak midenizde doygunluğun oluşmasına neden olacaktır. Son kez ana yemek için kalktığınızda zaten doymanız için gerekli olan 20 dakika süre hemen hemen tamamlanmış olacaktır. Dolayısı ile ana yemek çeşitlerinden sadece sevdiklerinizi bile alıyor olsanız kontrollü bir şekilde tüketmenizi sağlayacaktır.

KARLI İŞ GİBİ GÖRMEYİN

VERDİĞİNİZ paranın hakkını çıkarmak için sınırsız yeme senaryosunu zihninizden uzaklaştırmalısınız. Bu açık büfede en kolay yapılan ve bedeli ağır olan hatalardan biridir. Bu düşünce açık büfede yiyebileceğiniz kadar yemenin karlı olduğu hissine kapılmanıza neden olacaktır. Hal böyle olunca sadece gözünüzü doyurmak için midenize gereğinden fazla yüklenmenizle ve tatil dönüşü tartıda gördüğünüz artan kilolarla sonuçlanacaktır. Büyük tabak yerine küçük bir tabak seçtiğinizde porsiyon kontrolü yapmanız kolaylaşacaktır. Böylece gözünüzle beraber karnınız da doyacaktır. Ara öğün yaparak kan şekerinizi dengelemeli ve açık büfe olan ana yemeklere çok aç karnına gitmeyi engellemelisiniz. Ara öğünler porsiyon kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Su tüketimini de ihmal etmemelisiniz! Günlük su ihtiyacınızı karşılamak için 2-2,5 litre su içmeyi unutmayın. Hatta fazla ter kaybettiğiniz günlerde sodayla mineral desteği sağlamayı da ihmal etmemelisiniz. Herkese verdiği kiloları almadığı bir yaz diliyorum İyi tatiller...

DONDURMA TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN!

Her ana yemekte açık büfedeki dondurmayla yemeği tamamlamak kilo kontrolünüzü zorlaştırır. Bu nedenle dondurmayı tatlı tercihi olarak ya da ara öğün tercihi olarak öğleden sonra kullanmalısınız.

KAHVALTILARA DİKKAT EDİN

TATİLDE geç kalkmak istiyorsanız bile mutlaka güne kahvaltıyla başlamalısınız. Açık büfede yer alan ve iştahınızı arttıran bütün kahvaltı seçeneklerinden yemek yerine tatil süresince her gün farklı bir kahvaltı seçimi yapın. Bir gün peynirli bir gün omletli bir gün müslili bir gün de hamur işli (gözleme, börek veya simitli) veya pankekli bir kahvaltı tercih edebilirsiniz.

TATLI YEMEK İSTİYORSANIZ

TATLI yemek istiyorsanız ana yemek porsiyonunuzdan fedakarlık ederek kalori dengesi sağlayıp yemelisiniz. Aç karnına açık büfeden tatlı almaya çalışırsanız porsiyon kontrolü yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Öncelikle bir salata tabağı yapıp yemeli onu yiyip sonrasında da seçtiğiniz bir porsiyon tatlıyı tüketmelisiniz.

HER GÜN SPOR YAPIP ENERJİ HARCAMALISINIZ

TATİL spora zaman ayırmanız için mükemmel bir dönemdir. Otel çevresinde yürüyüşler, deniz veya havuzda yapacağınız yüzmeler fazladan aldığınız kalorilerin dengelenmesinde en güzel yollardandır.