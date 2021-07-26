16 ay sonra ilk konser

Başarılı popçu Tuğba Yurt, hafta sonu Çeşme Reges Resort & Spa Hotel'de konser verdi. Pandemi nedeniyle 16 aydır sahnelerden uzak kalan genç popçu, bu kadar uzun bir süreden sonra ilk kez dinleyicileriyle buluştu.

'ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI'

Göcek'te sevgilisiyle beraber 1 aydır tatilde olan güzel şarkıcı, "Hem pandemi nedeniyle kalabalıktan uzak durmak için hem de sakin yerleri sevdiğim için yaz tatilimi teknede geçirdim. Bu kadar ayrı kalmaya alışkın değiliz. Güzel bir dinlenme süreci oldu, Şimdi artık sahnelere geri dönüp çalışma zamanı" şeklinde konuştu. Gecede kendi parçalarının yanı sıra arabesk ve türkü de seslendiren Tuğba Yurt, konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.



Çeşme, korona virüs nedeniyle 16 aydır sahnelerden uzak kalan Tuğba Yurt'un konserine ev sahipliği yaptı. Bu yazın ilk konserini veren güzel popçu, "Bu kadar ayrı kalmaya alışkın değiliz" dedi.

ÇEŞME'DE YENİ FAVORİ 'DOSTAKİ'

ÇEŞME'DE 50 yıllık geçmişe sahip olan Dost Pide & Pizza'nın patentli ürünü olan 'Dostaki Döner', 2 yıldır müşterilerin gözdesi haline geldi. İşletme sahibi Reşat Akbaykal tarafından 5 yıl önce menüye dahil edilen ve son 2 yıldır yoğun talep gören yerli lezzet hakkında bilgi veren oğlu Selim Akbaykal, "İlk bakışta Sushi'yi andıran görselliğiyle insanları etkileyen Dostaki, tadıyla da herkesin midesini fetheden bir ürün oldu. Hafta sonları bu yemeğimiz için kuyruk oluşuyor" dedi.

Ercan AKGÜN