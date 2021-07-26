Ailece Çeşme molası

YAZ tatili için 2 hafta önce pikap arabalarıyla bin kilometrelik tura çıkan oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve 2 yaşındaki kızları Vina, bayram haftasında ailece Çeşme tatilindeydi. Çeşme'de kısa bir mola veren Erdeniz ailesi, anne babalarını da yanlarına aldı. Bir süre denizde yüzen güzel oyuncu, sevimli kızıyla da plajda oynadı. 2 gün önce Galatasaray'a veda edip Büyükçekmece'ye transfer olan Gökdeniz Erdeniz de hem enerji topladı hem de ailesiyle stres attı.

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