Baş ağrısını önleyen 5 doğru besin

Yaz aylarında çok sık görülen baş ağrıları yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Eğer baş ağrılarınızın bir hastalıktan kaynaklanmadığından eminseniz, öncelikle ağrıların en çok görüldüğü durumları tespit edin; kapalı ortamlarda kalmak, az su içmek gibi. Eğer bu problemleri çözmenize rağmen sorun devam ediyorsa, doğru gıdaları tüketerek ağrılardan kurtulabilirsiniz.



1- KARPUZ

BAŞ ağrıları sıvı kaybından kaynaklanıyorsa taze sebze ve meyveler özellikle de yaz meyveleri yüksek su içeriğiyle gün içindeki baş ağrılarını engelleyebilir. Örneğin en sevilen yaz meyvelerinden biri olan karpuz hem su hem de potasyum, magnezyum gibi mineralleri içerdiği için ağrılara iyi gelir.



2- KAFEİN İÇEREN BESİNLER

ÇAY ya da kahve gibi kafein içeren besinler baş ağrılarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, bazı araştırmalar, kafeinin baş ağrısı semptomları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söylüyor. Elbette bu içeceklerle beraber bol su içmeyi de unutmayın.



3- BİTTER ÇİKOLATA

ÇİKOLATANIN baş ağrısına iyi gelmesinin bir sebebi de magnezyum içermesidir. Magnezyum baş ağrıları için de etkili bir mineraldir. Yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller, süt, yoğurt magnezyum içeren besinler arasında yer alır. Bitter çikolata, avokado, muz, balık ve kabak çekirdeği de diğer kaynaklardır.



4- KİRAZ

KİRAZ, aynı karpuz gibi hem su içeriğiyle vücudun sıvı alımını destekler. Bunun yanı sıra kanda nitrik oksite dönüşen ve kan damarlarının genişlemesini sağlayarak baş ağrısının azalmasına yardımcı olabilecek bileşenler de içerir. Pancar ve pancar suyu da benzer etkilere sahiptir.



5- ZENCEFİL

KRONİK migreni olan 100 kişiyle yapılan bir çalışmada 250 mg zencefil tozunun migren ağrısını azaltmada bir migren ilacı kadar etkili olduğu bulunmuş. Zencefil baş ağrısının yanı sıra bulantı ve kusma gibi semptomları azaltmaya da yardımcı olabiliyor. Gün içinde tükettiğiniz suyun içine bir parça zencefil ekleyerek olumlu etkilerinden faydalanabilirsiniz.